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    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü

    Yabancı uyruklu kadını darbederken çevredeki esnaf tarafından dövülen şahsın burnu kırıldı. Olay anları, saniye saniye kaydedildi.
    • 07.07.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 13:54
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    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi’nde, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 04.30, tartıştığı bir kişinin otomobilinden inen yabancı uyruklu kadın, şiddete uğradı.

    Otomobilden inip kadını yakalayan saldırgan, kadının önce boğazını sıktı, ardından yumruk attı.

    Kadın aldığı darbelerle yere yığılırken, saldırgan kadının saçından tutup darbetmeye devam etti.

    Esnaf, saldırganın burnunu kırdı

    Çevredeki esnafın duruma müdahalesi gecikmedi. DHA’nın haberine göre; esnaflardan biri, kadını darbeden saldırgana bir yumruk atıp burnunu kırdı.

    Olay anı kamerada

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, kadının otomobilden inerek yürüdüğü, arkadan koşan saldırganın tekme ve yumruklarla saldırdığı, saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnafın olaya müdahale ettiği görüldü.

    Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adamın, olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü ViDEO

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü #1

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü #2

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü #3

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü #4

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü #5


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