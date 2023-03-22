Fatih’te kaldırım taşı attığı polis memurunu şehit eden suçlu için istenen ceza belli oldu Adresine gelen polis memurunun kafasına kaldırım taşı atarak şehit olmasına neden olan zanlı hakkında, "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’a gece saatlerinde giden polis memuru Zafer Mat, aranan bir şüphelinin evinin önünde beklemeye başladı.

O sırada polisi gören şüpheli, kafasına bir cisim attı.

Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat, ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü.

Şehit oldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olan ve düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Taş attı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de, geçen yıl 23 Nisan gecesi görev sırasında şehit olan polis memuru ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zafer Mat, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan şüpheli bir şahsın yakalama çalışması esnasında şüpheli şahsın attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralanmıştır. Yaralanan polis memuru Zafer Mat, ivedi bir şekilde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

İddianame hazırlandı

Dehşete düşüren olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesini tamamladı.

İddianamede, 23 Nisan saat 21.41 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak Kemal Efendi Vakfı önünde "polis vuruldu" anonsu üzerine bahse konu adrese gidildiği belirtilerek, başından yaralı polis memuru Zafer Mat'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, Zafer Mat'ın ekip arkadaşı Sedat K. ile birlikte şüpheli Burhan Bağış'ın Ayvansaray'da kaldığı adrese gitmek için çalışma yaptıkları ifade edildi.

Meslektaşı aradı, ulaşamadı

Olay yerine vardıklarında Mat'ın ekip aracından indiği, Sedat K'nin ise aracı park etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, Sedat K'nin aracı park ettikten sonra yanına gitmek için aradığı Zafer Mat'a ulaşamadığı kaydedildi.

Sedat K'nin bir süre sonra yeniden aradığı Mat'ın telefonunun 112 ekipleri tarafından açıldığı ve Mat'ın yaralandığının söylendiğine yer verilen iddianamede, yapılan araştırmada, maktulün saat 21.19 sıralarında araçtan inip sokak içerisinde devam ettikten sonra Ahmet Rufai Sokak'taki bir ikametgah kapısına yöneldiği ve olayın burada gerçekleştiği belirtildi.

Saldırganın ifadesi

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Burhan Bağış, olay günü kapısının şiddetli bir şekilde vurularak "aç kapıyı polis" diye bağrış duyduğunu belirterek, "Odanın içerisinde bulunan elbise askılığının altında dolabın desteklenmesi amacıyla bulunan kare şeklindeki taşı yerinden alıp odanın penceresinden kapının önünde bağıran kişinin alın kısmına gelecek şekilde taşı attım." ifadesini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Şüpheli Bağış, taş attığı kişinin polis olduğunu bilmediğini savunarak, polis memuru olduğuna inanmadığı için taş attığını öne sürdü.

İddianamede, şüpheli Burhan Bağış hakkında, "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.