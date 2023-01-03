Fatih'te kırtasiyedeki taciz kararına itiraz eden savcılıktan tutuklama kararı

Dükkana giren 14 yaşındaki kız çocuğunu sarılıp öperek taciz eden kırtasiyeci, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama kararı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 28 Aralık Çarşamba günü bir kırtasiye dükkanında taciz olayı yaşandı.

14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi.

Genç kız, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.

Genç kızı taciz etti

Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı, öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı.

Tacizi 45 dakika sürdü

Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.

Şüpheli gözaltına alındı

Genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı.

Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Savcılığın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Savcılık tutuklama talep etti

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu.

Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Yeniden gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, itirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

A.S., Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.