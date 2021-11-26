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    Fatih'te kıyafet çalan hırsızlar kamerada

    Bir dükkan önünde asılı bulunan kıyafetler 4 kişi tarafından güpegündüz çalındı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 14:02
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    Fatih'te kıyafet çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan bir giyim dükkanı önüne gelen 4 şüpheli, kapı dışında duran kıyafetleri incelemeye başladı.

    Şüphelilerden biri ise önce telefonla konuşarak etrafı kolaçan etti, sonra dükkana girip çalışanları oyaladı.

    2 BİN LİRALIK KAZAK ÇALDILAR

    Uygun anı yakalayan şüpheliler dükkan önünde asılı olan kıyafetleri yanlarında getirdikleri poşete doldurdu. Tanesi 200 TL olan 10 adet kazağı poşete koyan şüpheliler olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Fatih te kıyafet çalan hırsızlar kamerada #1

    Fatih te kıyafet çalan hırsızlar kamerada #2

    Fatih te kıyafet çalan hırsızlar kamerada #3

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