Fatih'te kıyafet çalan hırsızlar kamerada

Bir dükkan önünde asılı bulunan kıyafetler 4 kişi tarafından güpegündüz çalındı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan bir giyim dükkanı önüne gelen 4 şüpheli, kapı dışında duran kıyafetleri incelemeye başladı.

Şüphelilerden biri ise önce telefonla konuşarak etrafı kolaçan etti, sonra dükkana girip çalışanları oyaladı.

2 BİN LİRALIK KAZAK ÇALDILAR

Uygun anı yakalayan şüpheliler dükkan önünde asılı olan kıyafetleri yanlarında getirdikleri poşete doldurdu. Tanesi 200 TL olan 10 adet kazağı poşete koyan şüpheliler olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.