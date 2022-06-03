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    Fatih'te kuyruk kavgası

    Laleli'de para transfer ofisi önünde sıra bekleyenlerle esnaf arasında gergin anlar yaşandı.
    • 03.06.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 15:35
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    Fatih'te kuyruk kavgası

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Laleli Caddesi'nde uluslararası para transferi yapan bir dükkanın önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.

    Esnaf ise mağaza önünün kapandığından şikayet etti.

    Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

    3 yaralı

    Sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavga polislerin olay yerine gelmesiyle sonlandı. Kavga sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Laleli'de kuyruk kavgası kamerada VİDEO

    "Her gün bu gruplarla uğraşıyoruz"

    DHA'ya konuşan esnaf Ali Demirci, "Gün içinde 100'lerce kişilik bir grup oluştuğunda biz bu grubu buradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü müşteri girmiyor dükkana. Bunlar da olmayınca kavga çıkıyor. En son 50-60 kişi birbirine girdi." dedi.

    Fatih te kuyruk kavgası #1

    Fatih te kuyruk kavgası #2

    Fatih te kuyruk kavgası #3


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