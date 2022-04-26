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    Fatih'te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar

    Kuyumcu atölyesine giren şüpheliler, içerideki altınları çalarak kayıplara karıştı.Soygun ise şüphelilerin demir kapıyı keserken, çıkardıkları yangından sonra çalan alarmla birlikte ortaya çıktı.
    • 26.04.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:04
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    Fatih'te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar

    İstanbul'un fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde bulunan kuyumcuya plakası alınamayan bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, kuyumcunun bulunduğu apartmana girdi.

    Apartmanın bodrum katından kuyumcuya ait atölyeye ulaşmak için duvarı delen soyguncular, atölyenin demir kapısını da oksijen tüpü kullanarak kesti.

    Demir kapıyı oksijen tüpüyle kestiler

    Bu sırada binada çıkan yangın, alarmın çalmasına neden oldu. Alarma aldırış etmeyen soyguncular, kuyumcunun zemin katında bulunan atölyesindeki altınları alarak kısa sürede kayıplara karıştı.

    Şüpheliler güvenlik kamerasından tespit edildi

    Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahibi, dükkandaki alarm bildiriminin kendine ulaşması üzerine evden kamera görüntülerini izledi.

    Kuyumcudaki yangını gören iş yeri sahibi durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

    3 kilo altın çaldılar

    Kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri ise, apartmanın bodrum katında bulunan kuyumcuya ait atölyenin duvarının delinerek soygun yapıldığını tespit etti. Kuyumcudan 3 kilo altın çaldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı.

    Fatih'te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar ViDEO

    Fatih te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar #1

    Fatih te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar #2

    Fatih te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar #3

    Fatih te kuyumcu atölyesinin duvarını delip altınları çaldılar #4


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