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    Fatih'te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar

    Kuyumcu çalışanını etkisiz hale getirerek milyonluk soygun yapan 3 hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 14:04
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 14:28
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    Fatih'te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi, kuyumcu çalışanına saldırdı.

    Bir anda neye uğradığını şaşıran çalışan, saldırganlara karşılık vermeye çalışsa da hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildi.

    MİLYONLUK SOYGUN KAMERADA

    Soygunculardan biri çalışanın hareket etmesini engellemek için başında beklerken, diğer soyguncu vitrindeki milyonluk altınları toparladı.

    Hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

    Fatih'te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar VİDEO


    Fatih te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar #1

    Fatih te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar #2

    Fatih te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar #3

    Fatih te kuyumcu çalışanını darbedip, altınları çaldılar #4

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