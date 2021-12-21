Ferhat Münüklü'ye ait kuyumcu dükkanına giren şahılsar, 350 bin liralık gümüş ve altın ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestiren hırsızlardan bir tanesi, sabaha karşı 4 sıralarında elinde demir makası ile kuyumcuya ait kepengin kilitlerini kesti.

Bir süre sonra, diğer hırsız gelerek kilitleri aldı, dükkan önünden uzaklaştı. Bir dahaki sefer hırsız geldiğinde kepengi yarısına kadar açtı kısa süre sonra diğer hırsız gelerek, kapıyı açarak içeri girdi.

2 kişi kuyumcunun içerideki altın ve gümüş ziynet eşyalarını çantaya koydu.

11 DAKİKA İÇERİDE KALDILAR

Kuyumcu içerisindeki kasayı da açarak gümüş ve altınları da aldı. Yaklaşık 11 dakika içeride kalan hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra dışarı çıktı. Hırsızlar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih’te, kuyumcudaki hırsızlık anları kamerada ViDEO

“300-350 BİNE YAKIN ZARARIM VAR”

İş yeri sahibi Ferhat Münüklü, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar 4 kişi gelip kilitleri kesiyorlar, kırıyorlar ve içeri giriyorlar. Çelik kasanın içinde ne varsa alıyorlar, bu bankodaki bütün mallarımı altınlarımı toparlayıp götürüyorlar. Ne var ne yoksa alıp gidiyorlar. 300-350 bine yakın zararım var. Bu sadece maliyetteki zararım.

“KENDİ DÜKKANLARI GİBİ ÇEKİP GİDİYORLAR”

Güvenlik önlemlerini arttıracağım. Kepenklerimi daha sağlam yapmak istiyorum, kırılmaz cam takmak istiyorum ve alarm sistemleri kuracağım. 11 dakika boyunca içeride uğraşmışlar hiç kimse görmemiş. 2 çanta dolduruyorlar kendi dükkanları gibi çekip gidiyorlar.”