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Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı

Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı

Aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada, taraflardan biri silahını ateşleyerek iki kişinin yaralanmasına sebep oldu.