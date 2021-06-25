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    Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı

    Aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada, taraflardan biri silahını ateşleyerek iki kişinin yaralanmasına sebep oldu.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 17:36
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    Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı

    İstanbul’un Fatih ilçesinde, Tahtakale’de bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda esnaf olan Kerim Ö. ile Mustafa K. arasında laf atma tartışması çıktı.

    Tartışma kavgaya dönüştü.

    Kerim Ö. kavga sırasında belindeki silahı çıkarırken, karşı taraf sopa ile müdahale etti.

    Kavgaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmada başarılı olamadı.

    KAMERAYA YANSIDI

    İki el ateş eden Kerim Ö., Mustafa K. ile beraberindeki Ferhat G.’yi yaraladı.

    Kavga anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kerim Ö.’yü gözaltına aldı.

    Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    DURUMU AĞIR

    Ferhat G. ve Mustafa K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Mustafa K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı #1

    VATANDAŞLAR KAÇIŞTI

    Kameraya yansıyan görüntülerde tartışma sırasında şahısların birbirlerine vurdukları görüldü.

    Silahlı saldırı anlarında alışveriş yapan vatandaşların kaçıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

    Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı #2

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