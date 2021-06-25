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- Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı
Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı
- İHA
- 25.06.2021 - 17:24
- Güncelleme : 25.06.2021 - 17:36
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Tahtakale’de bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda esnaf olan Kerim Ö. ile Mustafa K. arasında laf atma tartışması çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü.
Kerim Ö. kavga sırasında belindeki silahı çıkarırken, karşı taraf sopa ile müdahale etti.
Kavgaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmada başarılı olamadı.
KAMERAYA YANSIDI
İki el ateş eden Kerim Ö., Mustafa K. ile beraberindeki Ferhat G.’yi yaraladı.
Kavga anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Fatih’te laf atma tartışması silahlı kavgayla sonlandı VİDEO
TUTUKLANDI
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kerim Ö.’yü gözaltına aldı.
Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
DURUMU AĞIR
Ferhat G. ve Mustafa K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mustafa K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
VATANDAŞLAR KAÇIŞTI
Kameraya yansıyan görüntülerde tartışma sırasında şahısların birbirlerine vurdukları görüldü.
Silahlı saldırı anlarında alışveriş yapan vatandaşların kaçıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.