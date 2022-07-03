Laleli’de bir tekstil mağazasına giren hırsızlar, içerisinde650 bin dolar bulunan çelik kasayı alıp kayıplara karıştı. Olay anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Laleli’de bulunan bir tekstil mağazasına, geçtiğimiz ay gece saatlerinde gelen şüpheli şahıslar, kapıyı zorlayarak içeriye girdi.

Çelik kasayı aramaya başlayan şahıslar, masa ve sandalyeleri sağa sola fırlattı.

Çelik kasayı alan hırsızlar, geldikleri araçla kayıplara karıştı.

İHA’nın haberine göre; iş yeri sahibi olayı sabah iş yerini açtığında fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde içeriye giren hırsızların iş yerindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlattığı, çelik kasanın olduğu yere giden 2 hırsızın buldukları çelik kasayı arabaya taşıdığı öğrenildi.

İçerisinde 650 bin dolar olduğu öğrenilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan çelik kasayı çalan hırsızları bulmak için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Fatih’te, mağazada 11 milyon liralık hırsızlık kamerada