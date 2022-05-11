Fatih'te marketi gasbeden şahıs yakalandı

Bıçakla markete girerek 30 bin lira gasbeden şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanırken, olayın yaşandığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi, Hoca Çakır Caddesi'ndeki markete gelen maskeli şüpheli, elindeki bıçakla kasanın yanında olan çalışanı tehdit etti.

DHA'nın haberine göre; şüpheli şahıs kasada bulunan yaklaşık 30 bin lirayı gasbedip, kaçtı.

30 bin lirayı gasbedip, kaçtı

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.Görüntülerde markete gelen şüphelinin elindeki bıçakla kasaya yöneldiği ve paraları istediği görüldü.

Gaspçı tutuklandı

Polis yaptığı çalışmada gasp olayını gerçekleştiren kişinin Veysel G. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 2 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucu şüphelinin 2020 yılında Konya'da iki ayrı marketten bıçak teşhiri ile gasp olayına karıştığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Veysel G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.