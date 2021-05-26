İş hanında asansörde yaşanan maske takma tartışması, cadde üzerinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, maske takmayan kurye yaralandı.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir lokantada kurye olarak çalışan bir kişi, Gençtürk Caddesi'nde bulunan iş hanına yemek götürdü.

Kurye, maskesiz bir şekilde içeri girip asansöre bindi.

Başka bir iş yeri çalışanı maskesiz kuryeyi görünce ikili arasında tartışma başladı.

Çevredekilerin müdahalesi ile ayrılan şahıslar, cadde üzerinde yeniden karşılaşınca kavga çıktı.

Kavgaya tarafların arkadaşları da karışınca olay büyüdü.

KAMERAYA YANSIDI

Silahını çeken bir kişi, kuryeyi silahla vurarak yaraladı.

Kuryenin vücuduna 2 kurşun isabet etti.

Kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’te maske takma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü VİDEO



HASTANEYE KALDIRILDI

Döviz bürosuna kaçan kurye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Bir görgü tanığı, yaşanan anları şu ifadeler ile anlattı:

“Aşağıda tartışmışlar. Orada onları barıştırmışlar. Tekrardan gelmişler sonra silah sıkıp yaralamışlar. Ambulans götürdü yaralıyı iyi diye duyduk.”