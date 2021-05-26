Euro
10.3163
-0.51%
Dolar
8.4496
-0.14%
Altın
517.06
0.06%
Borsa
1.427
1.92%
Bitcoin
330.789
2.64%
EXEN Coin
36.50
-4.72%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Fatih’te maske takma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü

    İş hanında asansörde yaşanan maske takma tartışması, cadde üzerinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, maske takmayan kurye yaralandı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih’te maske takma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü

    İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir lokantada kurye olarak çalışan bir kişi, Gençtürk Caddesi'nde bulunan iş hanına yemek götürdü.

    Kurye, maskesiz bir şekilde içeri girip asansöre bindi.

    Başka bir iş yeri çalışanı maskesiz kuryeyi görünce ikili arasında tartışma başladı.

    Çevredekilerin müdahalesi ile ayrılan şahıslar, cadde üzerinde yeniden karşılaşınca kavga çıktı.

    Kavgaya tarafların arkadaşları da karışınca olay büyüdü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Silahını çeken bir kişi, kuryeyi silahla vurarak yaraladı.

    Kuryenin vücuduna 2 kurşun isabet etti.

    Kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Fatih’te maske takma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Döviz bürosuna kaçan kurye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Fatih’te maske takma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Bir görgü tanığı, yaşanan anları şu ifadeler ile anlattı:

    “Aşağıda tartışmışlar. Orada onları barıştırmışlar. Tekrardan gelmişler sonra silah sıkıp yaralamışlar. Ambulans götürdü yaralıyı iyi diye duyduk.”

    Fatih’te maske takma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir