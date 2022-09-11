Fatih'te meslektaş kurşunuyla yaralanan polis memuru kurtarılamadı

Görev aracında ekip arkadaşının kazayla patlayan silahından seken kurşunla başından yaralanan polis memuru Kenan Baş kurtarılamadı. Şehit, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

İstanbul Fatih'te Aksaray Metro İstasyonu önünde dehşet yaşandı.

Görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda polis memuru Kenan Baş, başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru, yoğun bakım ünitesine tedavi altına alındı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit polis memuru Kenan Başın cenazesi bugün saat 17.00'da Küçükçekmece Gasilhanesinde gerçekleştirilecek törenin ardından Samsun'a Ayvacık ilçesine gönderilerek toprağa verilecek.