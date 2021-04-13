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    Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında

    Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ön kısmı, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:37
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    Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Mürsel Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, otobüsle hafif ticari araç arasından geçmeye çalıştığı sırada sağa manevra yapan araçla çarpıştı.

    KONTROLDEN ÇIKIP İŞ YERİNE DALDI

    Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan kapalı bir iş yerinin camına çarptı. Motosikletin ön kısmı iş yerine girerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

    Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

    Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında

    Fatih te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında #1

    Fatih te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında #2

    Fatih te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında #3

    Fatih te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında #4

    Fatih te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında #5

    Fatih te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında #6

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