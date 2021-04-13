Haberler

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında

Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ön kısmı, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.