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- Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında
Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ön kısmı, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
- DHA
- 13.04.2021 - 12:32
- Güncelleme : 13.04.2021 - 12:37
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Mürsel Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, otobüsle hafif ticari araç arasından geçmeye çalıştığı sırada sağa manevra yapan araçla çarpıştı.
KONTROLDEN ÇIKIP İŞ YERİNE DALDI
Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan kapalı bir iş yerinin camına çarptı. Motosikletin ön kısmı iş yerine girerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Fatih'te motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında