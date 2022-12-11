Fatih'te mülk sahibiyle otopark işletmecisi arasındaki kavga kamerada

İşlettiği otoparkı boşaltması istenen kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir yıl önce kiraladığı 6 bin metrekarelik alanı otopark olarak işleten Ethem Öztürk, son 4 aydır saldırıya uğradığını iddia etti.

Mülk sahibi Faysal H.'nin, otopark alanını boşaltması için baskı yaptığını söyleyen Öztürk, hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Faysal H. ile aralarında bu bu nedenle husumet başladığını anlatan Öztürk, yaklaşık 4 ay içerisinde defalarca tartışma yaşadıklarını ifade etti.

Kavga anları kameraya yansıdı

Tartışmanın büyümesi üzerine Faysal H. ve arkadaşı Nezir Y.'nin yaklaşık 50 kişiyle birlikte işyerlerine geldiğini ve sopalı kavgaya dönüştüğünü bildirdi.

Ayrıca sopalı kavga, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde iki grup arasındaki kavgada, Nezir Y. elindeki sopayla saldırırken Ethem Öztürk'ün kendisini savunmak için yangın tüpüne koştuğu görüldü.

"Ailemizi tehdit ediyorlar, kanun tanımıyorlar"

DHA'nın haberine göre; ailesinin tehdit edildiğini ifade eden Ethem Öztürk, "Bu saldırı 28 Ağustos, 31 Ağustos ve 28 Kasım'da 3 kez gerçekleşti. Saldırılardan dolayı iş yerimi kapatmak zorunda kalıyorum. Yaklaşık 50 kişi saldırıyor ama, 3-5 kişi gözaltına alınıp bırakılıyor. Ben yetkililere gittim ama, derdimi anlatamadım. Polise gitmeyeceğim kime gideceğim? ,

Kanunen haklıyım, kiracıyım. Nereye gideyim? Buradan gitmemizi istiyorlar. Bizim yanımızda polise karşı çıkıyorlar. Polise karşı çıkan adamların bu gücü nereden aldıklarını öğrenmek istiyoruz. Ailemizi tehdit ediyorlar. Kanun tanımıyorlar. Soruşturma devam ediyor ama, biz bu durumda ne yapacağız? Kime gideceğiz?" dedi.





































