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Fatih’te nargile kafeye polis baskını

Fatih’te nargile kafeye polis baskını

Kısıtlamalara rağmen açık olan bir nargile kafeye polis ekiplerince baskın düzenlendi. Kısıtlamalara ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye, toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildi.