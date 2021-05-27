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    Fatih’te nargile kafeye polis baskını

    Kısıtlamalara rağmen açık olan bir nargile kafeye polis ekiplerince baskın düzenlendi. Kısıtlamalara ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye, toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildi.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 09:39
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    Fatih’te nargile kafeye polis baskını

    İstanbul’un Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, kısıtlama saatlerinde Vatan Caddesi’nde nargile servisi yapan bir kafenin olduğu tespit edildi.

    Ekiplerin kafede gerçekleştirdiği kontrollerde içeride çok sayıda şahsın, sokağa çıkma kısıtlamasını delerek sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını ihlal ederek oturduğu görüldü.

    Kafede maskesiz olarak oturan müşterilere çay ve nargile servisi yapıldığı belirlendi.

    138 BİN 600 LİRA CEZA

    Kafede bulunan 44 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 138 bin 600 lira para cezası kesildi.

    Kafe sahibine ayrıca, sigortasız işçi çalıştırmaktan ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan cezai gerekli işlem uygulandı.

    Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını VİDEO

    Fatih’te nargile kafeye polis baskını #1

    Fatih’te nargile kafeye polis baskını #2

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