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    Fatih'te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü

    Bilinmeyen nedenle kavga eden ikilinin kavgasına şahıslardan birinin babası dahil oldu. Babanın hem oğlunu hem de tartıştığı kişiyi tekme tokat dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
    • 28.05.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 10:51
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    Fatih'te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü

    Fatih'in Şehremini Büyük Saray Meydanı'nda oğlunun kavga ettiğini gören baba kendinden geçti.

    2 genç arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmada nabızlar giderek yükseldi.

    Kavgaya baba da karıştı

    O esnada gençlerden birinin babasının da dahil olduğu kavga çığırından çıktı.

    Öfkleli baba, oğlunun tarıştığı genci tekme tokar ve yumruk darbeleriyle dövmeye başladı.

    Önce tartıştığı şahsı sonra oğlunu dövdü

    Babasından destek alan genç de şahsa küfürler savurarak tekrar saldırmaya yeltendi.

    Öfkeli baba kavgaya dahil olan oğlunu iterek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Küfürler savuran genç gitmek istemeyince oğlunu döverek uzaklaştırdı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre, çevredeki vatandaşlar yaşanan olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

    Fatih'te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü VİDEO

    Fatih te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü #1

    Fatih te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü #2


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