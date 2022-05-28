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Fatih'te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü

Fatih'te oğlunun kavgasına dahil olan baba 2 genci de dövdü

Bilinmeyen nedenle kavga eden ikilinin kavgasına şahıslardan birinin babası dahil oldu. Babanın hem oğlunu hem de tartıştığı kişiyi tekme tokat dövdüğü anlar kameraya yansıdı.