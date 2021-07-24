Fatih'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı evin çatısını yaktı. Söndürmeye gelen itfaiye edkiplerine çatıdaki tuğlaları fırlatan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'nde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şefik isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın çatısını yaktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıyı yakan kişi yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine çatıda bulunan tuğlaları fırlattı.

Fatih’te önce evinin çatısını yaktı, sonra itfaiyecilere saldırdı VİDEO

ŞAHIS TESLİM OLDU

Çatıdaki adam, polisin dakikalarca süren ikna çabalarının ardından teslim olurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Binanın çatısından yükselen alevler ise kısa sürede kontrol altına alındı.

''2 GÜN ÖNCE BİNAYI YAKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ''

Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, “Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı” diye konuştu.