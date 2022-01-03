Fatih'te otelde yangın: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahsur kalan 10 kişi de kurtarıldı.

İnebey Mahallesi Valide Cami Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak üzerinde önlem alınırken, yangının kontrol altına alınabilmesi için itfaiye ekiplerinin çalışma başlatıldı.

MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye görevlilerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Görevlilerce kontrol altına alınan yangında, otelin bazı camlarında patlama meydana gelirken, binada da maddi hasar oluştu.