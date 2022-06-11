Otobüse binen yaşlı adamın ceketinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çalan şahıs, trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray’da Pertevniyal Valide Sultan otobüs durağında vatandaşların otobüse bineceği sırada kalabalık oluştu.

Kalabalıktan faydalanan şüpheli, elindeki poşet ile perdeleme yaparak otobüse binmekte olan yabancı uyruklu kişinin ceketinden cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Yaşlı adamın telefonunu çalıp, kaçtı

İHA'nın haberine göre; otobüse binen kişi telefonun çalındığını fark etmezken şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Fatih'te otobüse binmeye çalışan adamın telefonunu çaldı

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Trafikte seyir halinde olan bir sürücü, yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve Gece Kartalları, devriye attıkları sırada şüpheliyi tespit ederek dur ihtarında bulundu.

Hırsız yakalandı

İHA'nın haberine göre; Ş.T. isimli şüpheli üzerinde yapılan detaylı incelemede yankesicilik olayının faili olduğu ve daha önce de aynı olaylara karıştığı anlaşıldı.

Şüphelinin üst yoklamasında herhangi bir olumsuzluğa ve bahse konu cep telefonuna rastlanılmadı.