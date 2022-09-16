Seyir halindeki otobüste ayakta yolculuk yapan bir şahıs, yanlışlıkla ayağına basan vatandaşa bıçakla saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İETT otobüsünde korku dolu anlar yaşandı...

İstanbul'un Fatih ilçesinde sefer yapan yolcu otobüsünde yolcu kapasitesinin üzerine çıkıldı.

Yanlışlıkla ayağına basan şahıs çılgına döndü

Bunun üzerine araçta ayakta yolculuk yapan yolcular zor anlar yaşamaya başladı.

Bu sırada otobüsün seyir halinde olduğu sırada bir kişi yanlışlıkla diğer yolcunun ayağına bastı.

Çılgına dönen adam belindeki bıçağı çıkararak bağırmaya başladı.

Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı VİDEO



Bıçakla saldırdı

Araçtaki vatandaşların da korkmasıyla otobüs bir anda karıştı. Elinde bıçak olan şahıs ise ayağına basan kişiye saldırmaya başladı.

Korkuyla çığlık atan kadın yolcular şoföre kapıyı açması için bağırdı.





O anlar kaydedildi

Bunun üzerine otobüsü durduran şoför kapıyı açarak yolcuları indirdi.

İHA'nın aktarımına göre; o anlar saniye saniye kaydedildi.