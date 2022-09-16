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    Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı

    Seyir halindeki otobüste ayakta yolculuk yapan bir şahıs, yanlışlıkla ayağına basan vatandaşa bıçakla saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 16.09.2022 - 12:10
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    Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı

    İETT otobüsünde korku dolu anlar yaşandı...

    İstanbul'un Fatih ilçesinde sefer yapan yolcu otobüsünde yolcu kapasitesinin üzerine çıkıldı.

    Yanlışlıkla ayağına basan şahıs çılgına döndü

    Bunun üzerine araçta ayakta yolculuk yapan yolcular zor anlar yaşamaya başladı.

    Bu sırada otobüsün seyir halinde olduğu sırada bir kişi yanlışlıkla diğer yolcunun ayağına bastı.

    Çılgına dönen adam belindeki bıçağı çıkararak bağırmaya başladı.

    Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı #1

    Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı VİDEO

    Bıçakla saldırdı

    Araçtaki vatandaşların da korkmasıyla otobüs bir anda karıştı. Elinde bıçak olan şahıs ise ayağına basan kişiye saldırmaya başladı.

    Korkuyla çığlık atan kadın yolcular şoföre kapıyı açması için bağırdı.

    Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı #2

    O anlar kaydedildi

    Bunun üzerine otobüsü durduran şoför kapıyı açarak yolcuları indirdi.

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar saniye saniye kaydedildi.

    Fatih’te otobüste ayağına basılan şahıs bıçakla dehşet saçtı #3


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