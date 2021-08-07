Fatih'te otobüste çıkan maske kavgası hastanede bitti

İETT otobüsünde çıkan ve daha sonra dışarıda devam eden kavgada sara hastası olan 57 yaşındaki yolcu, kalbinin durması üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Topkapı- Taksim seferlerini gerçekleştiren 87 numaralı İETT otobüsünde, Abdullah K. (25) ile Sefa E. (57) arasında maske takmama nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay otobüsün dışına taştı.

SARA HASTASI YOLCUNUN KALBİ DURDU

Karagümrük'te inen iki kişi durakta kavgaya etmeye devam etti. Kavga sonrasında, sara hastası olduğu öğrenilen Sefa E.'nin olay yerinde kalbi durdu. Olay yerine gelen sağlık ekibi Sefa E.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sefa E.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

DİĞER YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan gözaltına alınan Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah K.'nın adliyede adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Abdullah K.'nın polise verdiği ifadede Sefa E.'nin kendisine durup dururken saldırdığını ve saldırma nedeninin ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Çıkan kavga güvenlik kameralarına yansırken, kavga sonrasında yoğun bakıma kaldırılan kişinin yere düşüşü görüldü. Yere düşmesi sonucu çevredekiler kavgayı ayırırken, diğer kişinin ise olay yerinden ayrılma anları görüldü.

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