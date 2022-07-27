Fatih'te otomobil ile motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde ara sokaktan Atatürk Bulvarı'na bağlanmak isteyen 34 LM 6245 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpıştı.

Ekipler olay yerine geldi

Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savrulan Burak Sabay ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise aracın içine sıkıştı. Kazayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.





1 kişi hayatını kaybetti

İki sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsü Burak Sabay'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araç sürücüsünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.





"Birbirlerine giriyorlar bir kaza gerçekleşiyor"

İHA'nın haberine göre, olay yerinde bulunanlardan Ebubekir Güven, “Motorcu arkadaşlar şuradan 4-5 kişilik bir ekiple geliyorlar. Araba da şu yokuştan inerken tabi onlar ekip halinde geliyor o sırada hız yapıyorlar. Bu noktada birbirlerine giriyorlar bir kaza gerçekleşiyor. Motorcu abinin durumu pek iyi değilmiş. Hastaneye kaldırılmış durumu kritik diyorlar” dedi.



