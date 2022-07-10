- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fatih'te para dolu kasayı çaldılar: O anlar
Fatih'te para dolu kasayı çaldılar: O anlar
- 10.07.2022 - 17:52
İstanbul’un Fatih ilçesinde Abdullah K.’ye ait iş yerine giren hırsızlar, kasayı açamayınca taşıyarak götürdü.
Olayın ardından hemen ekiplere haber veren iş adamı, çalınan çelik kasada 562 bin dolar ile 100 bin euro paranın olduğunu ifade etti.
Polisin yaptığı araştırmalar sonucu 2 Mayıs'ta meydana gelen hırsızlığın, güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.
Hırsızlar görüntülerden belirlendi
Görüntülerde çalıntı olduğu öğrenilen bir araçla iş yerine gelen şahısların para dolu kasayı taşıyarak dükkandan çıkarttıkları görülüyor.
Güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar üzerine şüphelileri belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyüphan T. (20) ile Serdar G.'yi (41) 6 Temmuz günü Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde yakaladı.
Fatih'te kasa çalan zanlılar yakalandı VİDEO
25 adet suç kaydı çıktı
İHA’nın haberine göre zanlılardan Eyüphan T.'nin 25 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İki zanlı adliyeye sevk edildi.