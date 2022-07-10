Haberler

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te para dolu kasayı çaldılar: O anlar

Fatih'te para dolu kasayı çaldılar: O anlar

Bir iş yerine giren hırsızlar, içerisinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca yanlarında götürdü. Polis 2 zanlıyı yakalarken, kasanın götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.