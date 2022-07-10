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    Fatih'te para dolu kasayı çaldılar: O anlar

    Bir iş yerine giren hırsızlar, içerisinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca yanlarında götürdü. Polis 2 zanlıyı yakalarken, kasanın götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 10.07.2022 - 17:52
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    Fatih'te para dolu kasayı çaldılar: O anlar

    İstanbul’un Fatih ilçesinde Abdullah K.’ye ait iş yerine giren hırsızlar, kasayı açamayınca taşıyarak götürdü.

    Olayın ardından hemen ekiplere haber veren iş adamı, çalınan çelik kasada 562 bin dolar ile 100 bin euro paranın olduğunu ifade etti.

    Polisin yaptığı araştırmalar sonucu 2 Mayıs'ta meydana gelen hırsızlığın, güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

    Hırsızlar görüntülerden belirlendi

    Görüntülerde çalıntı olduğu öğrenilen bir araçla iş yerine gelen şahısların para dolu kasayı taşıyarak dükkandan çıkarttıkları görülüyor.

    Güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar üzerine şüphelileri belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyüphan T. (20) ile Serdar G.'yi (41) 6 Temmuz günü Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde yakaladı.

    Fatih'te kasa çalan zanlılar yakalandı VİDEO

    25 adet suç kaydı çıktı

    İHA’nın haberine göre zanlılardan Eyüphan T.'nin 25 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    İki zanlı adliyeye sevk edildi.

    Fatih te para dolu kasayı çaldılar: O anlar #1

    Fatih te para dolu kasayı çaldılar: O anlar #2


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