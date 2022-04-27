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    Fatih'te polis, taksicileri denetledi

    Taksicilere yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, taksimetre açmayan, ehliyet kemeri takmayan telefonla konuşan taksicilere ceza yazdı.
    • 27.04.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 17:43
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    Fatih'te polis, taksicileri denetledi

    İstanbul genelinde şikayet yağan taksicilere yönelik polis denetimleri sürüyor.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih'te taksicileri kontrol etti.

    Aksaray'da taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimler kapsamında tek tek durdurulan taksi sürücülerinin, gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.

    Ekipler ayrıca sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını, yolcu seçip seçmediğini ve taksimetreye yönelik kontrollerini de yaptı.

    Para cezası verildi

    Denetimlerde, 6 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için 169'şar lira, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira ve taksimetre açmadığı belirlenen başka bir sürücüye ise 888 lira para cezası kesildi.

    Fatih te polis, taksicileri denetledi #1

    "Daha önce ceza yemiş miyim açın bakın"

    Öte yandan, taksimetre açmadığı için ceza kesilen bir taksi sürücüsü, para cezası kesen Sivil Trafik Polisi ekibine, "Unutmuşum, daha önce böyle bir ceza yemiş miyim? Açın bakın" diyerek kendini savundu.

    Fatih te polis, taksicileri denetledi #2

    "Yolcu seçilmesine karşıyım"

    Emniyet kemeri takmadığı için 196 lira para cezası kesilen Zeki Özcan ise, "Denetimlerin yapılması iyi. Yolcu seçilmesine karşıyım ben. Şu an aldığım yolcularda şikayetçiydi. Yüksek fiyat istemişler. Ben denk geldim. Aldım onları" dedi.

    Fatih te polis, taksicileri denetledi #3

    Fatih te polis, taksicileri denetledi #4

    Fatih te polis, taksicileri denetledi #5


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