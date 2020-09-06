Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü polisle yaşanan kovalamaca esnasında ters yöne girerek kaza yaptı.

İstanbul Fatih’te, Fatih Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi’nde yaşanan olayda, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri motosikleti çevirmek istedi.

Polisin dur ihtarına uymayarak cadde üzerinde ters yöne giren şüpheli, motosikleti ile kaldırıma çıkarak kaza yaptı.

Kaza sonrası motosikleti olay yerinde terk ederek ara sokaklara kaçan şüpheli, arkasından gelen polis ekiplerinden kurtulmak için çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.





"2 YILDIR MOTOSİKLET KULLANIYORUM BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLMADIM"

Olayın yaşandığı esnada motosiklet kazasının yaşandığı alana yakın olduğunu söyleyen Zeynep Çelik ,

‘’Motosiklet ters yönden geldi, 2-3 takla attı. Daha sonra şüpheli ağaca vurdu başını ve kaçtı gitti. Ben 2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım.

Ben silah seslerini duymadım ama 2 polis ekibi vardı o şahıs kaçarken zaten arkasından gittiler. Kaçan şahıs gençti, 18-20’li yaşlardaydı. ‘’ diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay yerinde terk edilen motosiklet üzerinde yaptığı inceleme sonrası motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını kontrol ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı VİDEO









