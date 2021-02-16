Kaza sonucu su kemerine çarpan araçta bulunun 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Otomobil, çarpmanın şiddeti ile metrelerce havalanarak tarihi su kemerine çarptı.

2 YARALI

Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü ve bir arkadaşı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralanan sürücü ile arkadaşını en yakın hastaneye kaldırdı.

Fatih'te refüje çarpan otomobil metrelerce havalandı

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.