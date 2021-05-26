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- Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar
Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar
- İHA
- 26.05.2021 - 15:54
İstanbul’un Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde, polis memuru A.D. ve beraberindeki 4 şüpheli iş hanında bulunan bir kuyumcu dükkanına geldi.
Polis yeleği giyen şahıslar, sahte arama kararı ile dükkanda arama yapmak istediklerini söyledi.
İş yeri çalışanları durumu fark edince tartışma çıktı.
Tartşmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerden Ş.K., yanındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı.
KAMERAYA YANSIDI
İş yeri çalışanı İbrahim İ., bacağından yaralandı. Ş.K., olay yerinden kaçtı.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D. gözaltına alındı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kaçmayı başaran Ş.K., gizlendiği otoparkta yakalandı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.