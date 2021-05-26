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Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar

Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar

Biri polis memuru 5 şahıs, sahte arama emriyle bir kuyumcu dükkanı bastı. Çalışanların durumu anlaması üzerine tartışma çıkınca, şahıslardan biri silahını ateşledi. 1 kişi yaralandı.