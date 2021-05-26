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    Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar

    Biri polis memuru 5 şahıs, sahte arama emriyle bir kuyumcu dükkanı bastı. Çalışanların durumu anlaması üzerine tartışma çıkınca, şahıslardan biri silahını ateşledi. 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 15:54
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    Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar

    İstanbul’un Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde, polis memuru A.D. ve beraberindeki 4 şüpheli iş hanında bulunan bir kuyumcu dükkanına geldi.

    Polis yeleği giyen şahıslar, sahte arama kararı ile dükkanda arama yapmak istediklerini söyledi.

    İş yeri çalışanları durumu fark edince tartışma çıktı.

    Tartşmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerden Ş.K., yanındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    İş yeri çalışanı İbrahim İ., bacağından yaralandı. Ş.K., olay yerinden kaçtı.

    O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    İş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D. gözaltına alındı.

    Fatih’te sahte arama emri ile kuyumcuyu bastılar #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kaçmayı başaran Ş.K., gizlendiği otoparkta yakalandı.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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