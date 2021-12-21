Fatih'te, yılbaşı öncesi artan sahte içki üretimi ve buna bağlı alkol zehirlenmesi olaylarının engellenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içkiler sebebiyle yaşanan ölüm olaylarının artması üzerine denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler son olarak Fatih’te bulunan tekel bayilerini denetledi.

RAFLAR TEK TEK İNCELENDİ

Denetimler kapsamında, alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü yapıldı.

Ekipler ayrıca işletmelerin belgelerini kontrol etti.

Fatih’te sahte içki denetimi VİDEO



"İNSANLARI ZEHİRLİYORLAR"

Yapılan denetimlere katılan işletme sahibi Sedat Çelik, “Valla denetimler çok iyi oldu. Çok şikayetler oluyordu. Biz de esnaf olarak rahatsız oluyorduk. Gerçekten insanları zehirliyorlar. Denetim yapılması daha iyi.” dedi.