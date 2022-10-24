Fatih’te şantiye alanında, erkek cesedi bulundu

Şantiye alanında hareketsiz yatan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. Erkek cesedinin yabancı uyruklu olduğu anlaşılırken, üzerinden kimlik çıkmadı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlıı Orgeneral Nazif Gürman Caddesi'nde, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki raylı sistem şantiyesi bariyerleri arkasında bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmadı

AA’nın haberine göre; sağlık görevlileri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.