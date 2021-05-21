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    Fatih’te sarhoş adam ile otobüs şoförü önce tartıştı, sonra gülüştü

    Sarhoş bir adam HES kodu olmadan otobüse binmek isteyince, otobüs şoförü izin vermedi. Yaşanan tartışma ardından, sarhoş adam özür diledi.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 09:19
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    Fatih’te sarhoş adam ile otobüs şoförü önce tartıştı, sonra gülüştü

    İstanbul’un Fatih ilçesindeki Fatih Kocamustafapaşa otobüs duraklarında, sarhoş bir şahıs HES kodu olmadan otobüse binmek istedi.

    Otobüs şoförü, otobüse almayınca sinirlendi, etrafa küfürler savurmaya başladı. Bağıran adamın hareketleri üzerine durakta bulunan başka bir şoför daha olaya müdahil olarak, şahsı sakinleştirmek istedi.

    BARIŞMAK İSTEDİ

    Bir süre sonra sakinleşen sarhoş şahıs, şoförün yanına gidip elini uzatarak özür diledi.

    Barışmak isteyen şahıs ile şoför el sıkışıp, gülüşmeye başladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Anlaşmanın sağlanmasının ardından, sarhoş adam bölgeden ayrıldı.

    Yaşanan anlar ise anbean kameraya yansıdı.

    Fatih’te sarhoş adam ile otobüs şoförü önce tartıştı, sonra gülüştü VİDEO

    Fatih’te sarhoş adam ile otobüs şoförü önce tartıştı, sonra gülüştü #1

    Fatih’te sarhoş adam ile otobüs şoförü önce tartıştı, sonra gülüştü #2

    Fatih’te sarhoş adam ile otobüs şoförü önce tartıştı, sonra gülüştü #3

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