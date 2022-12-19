İş yerine giren 4 hırsız, dizüstü bilgisayar ve 40 adet saat çaldı. Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle eden hırsızların dükkana giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'ndeki Şemsettin Sami Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde, geçtiğimiz perşembe gecesi saat 04.00’te, bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Plakası belli olmayan bir araçla iş yerine gelen 4 hırsızlık şüphelisi, kapıyı zorlayarak içeri girdi.

1 dizüstü bilgisayar ve 40 adet saat çaldılar

Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle eden hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayarı ve 40 adet saati çalarak uzaklaştı.

Yakalama çalışmaları devam ediyor

Alarm sistemi ise bilinmeyen bir nedenle geç çaldı. Ardından hırsızlığı fark eden Cengiz Tarlak, durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Hırsızlık anları kamerada

İHA'nın haberine göre; 4 hırsızın dükkana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te sarı yağmurluklu hırsızlık kamerada VİDEO



"Yaklaşık 100 bin lira zararım mevcut"

İş yerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen Cengiz Tarlak, “Perşembe gecesi saat 04.50 sıralarında kimliği belirlemeyen 4 hırsız, araçtan inip iş yerimin kapısını zorlayarak içeri giriyorlar. İçeride bulunan dizüstü bilgisayar ve 40 adet saatimi çalıp 3 dakikada iş yerinden çıkıyorlar.

Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Yaklaşık 100 bin lira zararım mevcut. Plakasını alamadığımız araçla gelen 4 kişi sarı renkli yağmurlukla kamufle edilmiş şekilde geliyorlar.” dedi.