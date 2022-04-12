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    Fatih’te silahlı çatışmada vurulan yoldan geçen İranlı kadın, yaşamını yitirdi

    Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen İranlı kadın göğsünden vurularak hayatını kaybetti.
    • 12.04.2022 - 14:06
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    Fatih’te silahlı çatışmada vurulan yoldan geçen İranlı kadın, yaşamını yitirdi

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi’nde, cumartesi gecesi iddiaya göre, silahlı bir şüpheli sokağın köşesinde beklediği husumetli olduğu şahsa kurşun yağdırdı.

    Karşı taraf da silahını çıkarıp karşılık verince çatışma çıktı. Olay da iki şüpheli de yaralanmadı.

    Yoldan geçen İranlı kadın, göğsünden vuruldu

    İHA’nın haberine göre, olay sırasında ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, silahtan çıkan mermilerin hedefi oldu. Gelini sinir krizi geçirdi Göğsüne mermi isabet eden kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Vurulan kadınının gelini sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı. Eşini yerde gören kocası da çaresizce çevredekilerden yardım istedi.

    Fatih’te silahlı çatışmada vurulan yoldan geçen İranlı kadın, yaşamını yitirdi #1

    Bir otelin resepsiyonunda bulunan

    2 emniyet bekçisi, silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyunca dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    İncelemeler yapıldı

    Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşanan olayı anlatan esnaf Halil Akuran,“Cumartesi akşamı üç tane İran uyruklu turist aşağıdaki otellerine gidiyordu. O esnada iki tane grup arasında çatışma vardı. Silahtan çıkan mermi kadının göğsüne isabet etmiş. Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş.” şeklinde konuştu.

    Fatih’te silahlı çatışmada vurulan yoldan geçen İranlı kadın, yaşamını yitirdi #2


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