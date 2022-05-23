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    Fatih'te esnaflar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

    Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı.
    • 23.05.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:12
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    Fatih'te esnaflar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunab Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki esnaf arasında silahlı çatışma çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale etti.

    1'i polis 5 yaralı

    Olayda 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

    "Yaralı polisin durumunun ağır olduğu sırtından vurulduğunu söyleniyor"

    Olayı anlatan Fırat Bayhan, "Biz de bilemiyoruz dükkanı açıyorduk. Bir anda sesler gelmeye başladı. Belki bir 100 tane silah ateş edildi. Bir tane hamalın vurulduğunu gördük. İşte taksiyle hızlıca götürdüler. Sonra da kaçtıkları söyleniyor. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu sırtından vurulduğunu söyleniyor. 4-5 kişi daha yerdeymiş. Esnaf arasında olmuş. Bundan 5-6 ay önce de olmuştu. Yine aynı kişiler. Bu sefer daha tedarikli gelmişler galiba. Polis araya girmek isterken galiba silah ateşlenince polis de yaralandı. Biz tam olarak kimlerin vurulduğunu bilmiyoruz. İki taraf da husumetliydi." dedi

    Fatih'te silahlı kavga: Yaralılar var VİDEO

    Fatih te esnaflar arasında silahlı kavga: 5 yaralı #1

    Fatih te esnaflar arasında silahlı kavga: 5 yaralı #2

    Fatih te esnaflar arasında silahlı kavga: 5 yaralı #3


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