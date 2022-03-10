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    Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı

    Kız arkadaşını silah zoruyla rehin alan şahıs, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin takip edildiği zannederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 17:53
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    Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Kadırga Limanı Caddesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir şahıs yolda birlikte yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı.

    AYAĞINDAN VURULDU

    Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen şüpheli şahıs silahını bırakmadı.

    Bunun üzerine polis de şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

    Şahsın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kameraya yansıdı.

    Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı VİDEO

    ‘1,5 AYDIR HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORUM’ İDDİASI

    Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

    Olayın ardından şahısın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı #1

    Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı #2


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