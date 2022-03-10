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Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı
- İHA
- 10.03.2022 - 17:53
İstanbul’un Fatih ilçesi Kadırga Limanı Caddesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir şahıs yolda birlikte yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı.
AYAĞINDAN VURULDU
Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen şüpheli şahıs silahını bırakmadı.
Bunun üzerine polis de şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Şahsın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kameraya yansıdı.
Fatih’te silahlı şahıs, sevgilisi rehin aldı VİDEO
‘1,5 AYDIR HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORUM’ İDDİASI
Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlendi.
Olayın ardından şahısın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.