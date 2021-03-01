Silahlı saldırıda hafif yaralanan kişi, kendisine ateş açan saldırganı ayağa kalkarak kovaladı. Saldırı anı ve saldırganın yakalanıp darbedilme anı kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Eminönü semtinde esnaf oldukları öğrenilen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu.

Silahlı kişi, sokakta telefonla konuşurken gördüğü tartışmalı olduğu kişiye silahıyla ateş ederek, bacağından yaraladı.

YARALI HALDE SALDIRGANIN PEŞİNDEN KOŞTU

Hafif yaralanan ve yere düşen kişi, daha sonra ayağa kalkarak saldırganın arkasından koşmaya başladı.

Olayı gören çevredekiler de saldırganın peşinden koştu.

Kısa bir kovalamacanın ardından saldırgan yakalandı ve durum polise ihbar edildi.

Saldırganı yakalayanlar, onu tekme ve yumruklarla darbetti.

Fatih'te silahlı yaralanmasına rağmen saldırganı kovaladı VİDEO





DARP ANINI KAYDETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan bir esnaf ,"Silah seslerini duyduk, yaralı yerde yatıyordu. Sonra vurulanın yakınları vuran kişiyi yakaladılar. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlattıklarına göre bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışmışlar sonra vurdular." diye konuştu.

SALDIRI ANI DA KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonuyla konuşan esnafa ara sokaktan çıkan saldırgan silahla ateş ediyor.

Kurşunların hedefi olan esnaf yere düşüyor ardından kalkıp saldırganın arkasından koşuyor.