Fatih'te 'silkeleme' yöntemiyle yankesicilik

2 turistin ceplerinden 1035 dolar çalıp kaçan B.H., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Gümrük Emini Sokak’ta 2 kişinin, siyah giyimli şapkalı bir kişiyi kovaladıklarını gördü.

Polisler ‘dur’ ihtarında bulunurken, şüpheli kaçmaya devam etti.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Genç Türk Caddesi’ne geldiğinde üzerindeki paraları sokağa saçmaya başlayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. B.H. olduğu saptanan şüpheliyi kovalayan Zafar Yulooshev ve Burkhon Abduazımov, olayı anlattı.

SİLKELEME YÖNTEMİYLE CEPLERİNİ BOŞALTTI

Yulooshev ve Burkhon Abduazımov, zanlının masaj broşürü göstererek kendilerini oyaladığını, “Kemerin var mı?” diye sorarak, kemerlerinden tutup silkelediğini, uzaklaştığı sırada da 1035 dolar paranın ceplerinden alındığını fark ettiklerini söyledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, Beyazıt Polis Merkezi’ne teslim edilen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Para, sahiplerine teslim edildi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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