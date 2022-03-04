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Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga

Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yumruklu ve sopalı kavgada ortalık birbirine girerken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.