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    Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga

    İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yumruklu ve sopalı kavgada ortalık birbirine girerken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 11:15
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    Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga

    İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    SOPALARLA SALDIRDILAR

    Şahıslar arasındaki yumruklu, tekmeli ve sopalı kavgada ortalık birbirine girdi.

    KAVGA KOVALAMACAYLA SON BULDU

    Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.

    Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga ViDEO

    Fatih te sokak ortasında sopalı kavga #1

    Fatih te sokak ortasında sopalı kavga #2

    Fatih te sokak ortasında sopalı kavga #3

    Fatih te sokak ortasında sopalı kavga #4

    Fatih te sokak ortasında sopalı kavga #5


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