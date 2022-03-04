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Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga
İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yumruklu ve sopalı kavgada ortalık birbirine girerken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 04.03.2022 - 09:50
- Güncelleme : 04.03.2022 - 11:15
İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Şahıslar arasındaki yumruklu, tekmeli ve sopalı kavgada ortalık birbirine girdi.
KAVGA KOVALAMACAYLA SON BULDU
Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.
Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga ViDEO