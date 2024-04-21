Fatih'te sopalı intikam dayağı İstanbul Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişinin arkadaşına sopayla saldırdı.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Seyid Ömer Mahallesi'nde, 18 Mart Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, geçtiğimiz haftalarda iki kişi, bir kişiyi aralarında çıkan tartışma sonucu dövdü.

Sopalarla saldırdılar, bakkala kadar kovaladılar

Yaşanan olayın ardından dayak yiyen kişi arkadaşıyla sokakta gezdiği sırada kendisini döven kişilerin arkadaşını gördü. Ellerindeki sopayla 18 yaşındaki Yusuf Asgar'ı dövmeye başlayan şüpheliler, daha sonra bir bakkala sığınan Asgar'ı kovalamaya devam etti. Bakkalda yaşanan arbedede iki şüpheli, gencin kafasına sopayla vurdu. Şüphelilerin elinden kurtulup kaçan genç, kafasına aldığı darbelerin ardından hastaneye gitti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Asgar'ın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"Karşılıklı bir intikam"

Bakkal sahibi Güngör Şimşek, şunları söyledi:

Dayak yiyen kişi burada yaşıyor. Öğrendiğim kadarıyla onlar bir grup olup diğerlerini tartaklamışlar. Daha sonra diğerleri de çocuğun bu dükkana girdiğini görüyorlar. Bir arbede yaşanıyor ve içeri dalıp çocuğu dövüyorlar. Karşılıklı intikam. Kafasına sopayla vuruyorlar. 5 tane dikiş atılmış. Çocuk tekrardan bakkala geldi. Sağlık durumu iyiydi.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 18 yaşındaki gencin kafasına kanlı halde bakkala kaçmasına rağmen şüphelilerin sopayla dövmeye devam ettiği görülüyor.

"Silah getir sıkalım dedi"

Saldırıya uğrayan Yusuf Asgar ise olayı şöyle anlattı:

İlk darbeyi sokağın başında aldım. Sonra bakkala kaçtım. Oraya sığındım. Orada da içeri girdiler. Başka iki kişiydiler, sonra arkadaşlarını çağırdılar. Orada 'silahı getir sıkalım' dedi. Tutun tutun dedim, kimse yardımcı olmadı. İkisi de bir anda saldırdı. Aklım direkt silaha gitti, o korkuyla kendimi dışarı attım ve kaçtım.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)