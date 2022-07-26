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    Fatih'te sopalı ve sandalyeli kavga kamerada

    Yol verme tartışması yüzünden kavga eden sürücüler, ellerine aldıkları sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdı. Kavgada bir kişi yaralanırken o anlar kayıt altına alındı.
    • 26.07.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:18
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    Fatih'te sopalı ve sandalyeli kavga kamerada

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Tartışma, kısa sürede alevlenice kavgaya dönüştü.

    Taraflardan biri elindeki sopayla saldırınca, diğeri de kaldırımda bulduğu sandalye ile "Gel hadi gel." diyerek karşılık verdi.

    Vatandaşlar müdahale edemedi

    Sürücüler birbirine saldırırken başından kanlar akan bir kişi de çevrekilerden istedi.

    Otomobilin etrafında dönerek kavga eden kişilere çevredekiler müdahale edemedi.

    Polis gelince kavga bitti

    İHA'nın haberine göre; vatandaşların polise seslenmesiyle kavga son buldu. Öte yandan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Fatih'te sopalı ve sandalyeli kavga kamerada VİDEO


    Fatih te sopalı ve sandalyeli kavga kamerada #1


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