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Fatih'te sopalı ve sandalyeli kavga kamerada

Fatih'te sopalı ve sandalyeli kavga kamerada

Yol verme tartışması yüzünden kavga eden sürücüler, ellerine aldıkları sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdı. Kavgada bir kişi yaralanırken o anlar kayıt altına alındı.