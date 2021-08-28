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- Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada
Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada
- DHA
- 28.08.2021 - 11:21
İstanbul’un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Taraflar birbirine hem sopalarla saldırdı hem silahlar ateşlendi.
3 kişi aldığı sopa darbeleriyle, 3 kişi ise silahtan çıkan mermilerle yaralandı.
MERMİLER VATANDAŞLARA İSABET ETMEDİ
Yaşanan kavga anları, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, tarafların birbirine sopalarla saldırdığı ve bir kişinin silahla yaralandığı anlar görüldü.
Ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin, o sırada bölgede bulunan vatandaşlara isabet etmemesi büyük bir faciayı önledi.
Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.