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    Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada

    İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 11:21
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    Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada

    İstanbul’un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Taraflar birbirine hem sopalarla saldırdı hem silahlar ateşlendi.

    3 kişi aldığı sopa darbeleriyle, 3 kişi ise silahtan çıkan mermilerle yaralandı.

    MERMİLER VATANDAŞLARA İSABET ETMEDİ

    Yaşanan kavga anları, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, tarafların birbirine sopalarla saldırdığı ve bir kişinin silahla yaralandığı anlar görüldü.

    Ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin, o sırada bölgede bulunan vatandaşlara isabet etmemesi büyük bir faciayı önledi.

    Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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