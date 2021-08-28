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Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada

Fatih’te sopalı ve silahlı kavga anları kamerada

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.