Fatih’te şüpheli ölüm

İstanbul’un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak’ta 9 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında silah sesleri duyan bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silah seslerinin geldiği daireye girdi. Ekipler, yerde kanlar içinde yatan bir kişi ile karşılaştı. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Y.G. olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Olay yerinde delil toplama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.