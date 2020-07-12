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- Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu
Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu
Olay yerine gelen polis ekipleri, puseti içerisinde terk edilmiş bebeğe sahip çıkarak hastaneye kaldırdı.
- İHA
- 12.07.2020 - 12:49
İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi surların bulunduğu bölgede, puset içerisinde terk edilmiş olan 10 günlük bir bebek buldu.
Bebeği fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİSLER SAHİP ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeğe sahip çıktı. Ekipler, erkek bebeği sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu ViDEO