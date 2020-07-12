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    Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu

    Olay yerine gelen polis ekipleri, puseti içerisinde terk edilmiş bebeğe sahip çıkarak hastaneye kaldırdı.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 12:49
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    Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu

    İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi surların bulunduğu bölgede, puset içerisinde terk edilmiş olan 10 günlük bir bebek buldu.

    Bebeği fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    POLİSLER SAHİP ÇIKTI

    İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeğe sahip çıktı. Ekipler, erkek bebeği sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu ViDEO

    Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu #1

    Fatih'te surların dibinde 10 günlük bebek bulundu #2

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