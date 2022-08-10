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    Fatih'te taksi denetiminde, yolcu seçenlerin araçları trafikten men edildi

    Aksaray'da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, yolcu seçtiği tespit edilen 3 taksiciye 2 bin 823 lira para cezası verildi, araçları 10 günlüğüne trafikten men edildi.
    • 10.08.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:25
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    Fatih'te taksi denetiminde, yolcu seçenlerin araçları trafikten men edildi

    İstanbul’un Fatih ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksi şoförlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

    Aksaray’da yapılan denetimler kapsamında şoförler tek tek durduruldu, evrak ve belge kontrolleri yapıldı.

    Emniyet kemerinin yanı sıra, taksimetre ve yolcu seçip seçmedikleri de kontrol edildi.

    Yolcu seçen taksiler, trafikten men edildi

    DHA’nın haberine göre; 2 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 196'şar lira, yolcu seçen 3 taksiciye ise 1.823 lira para cezası kesildi.

    Öte yanda yolcu seçen taksicilerin araçları 10 gün trafikten men edildi.

    Fatih'te taksi denetiminde, yolcu seçenlerin araçları trafikten men edildi VİDEO

    “Herkese durmak zorunda değilim”

    Bir polis ise sivil olarak yaklaştığı taksi şoförünün yolcu seçtiğini tespit etti. Ceza yazılan taksi şoförü ise yolcu seçmediğini iddia etti.

    Taksi şoförü Yaşar Yıldız, "Polis memuru geldi. 'Buyur seni gideceğin yere götüreyim' dedim. İlk etapta yanında durmadığımı söyledi. Ben durmak zorunda değilim. Benim de ihtiyacım olabilir. Herkese durmak zorunda değilim. Ben herkesi almakla mükellef değilim. Burada hizmet veriyorum. Yolcunun yanında durmadım. İleride durdum. Kendisi yanıma geldi. Kocamustafapaşa'ya gideceğini söyledi. 'Gel götüreyim' dedim. Kendisi bana 'Hayır sen benim yanımda durmadın' dedi. Durum bundan ibaret." dedi.

    Fatih te taksi denetiminde, yolcu seçenlerin araçları trafikten men edildi #1

    Fatih te taksi denetiminde, yolcu seçenlerin araçları trafikten men edildi #2

    Fatih te taksi denetiminde, yolcu seçenlerin araçları trafikten men edildi #3


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