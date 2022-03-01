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    Fatih'te taksicilerin telefonlarını çalan hırsız tutuklandı

    7 ayrı taksicinin dalgınlığından faydalanıp, telefonlarını çalan Veysel C., polis ekipleri tarafından bir otelde yakalanıp, gözaltına alınarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 10:47
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    Fatih'te taksicilerin telefonlarını çalan hırsız tutuklandı

    İstanbul Fatih'te müşteri gibi bindiği taksilerde, şoförlerin cep telefonlarını çalan şüpheliyi yakalamak için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Şüphelinin, taksinin birinden cep telefonu çalarken araç kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıkarıldı.

    Görüntülerde, bir anlık dalgınlığından yararlandığı şoförün cep telefonu bir şüpheli tarafından çalındığı görüldü. Görüntülerden şahsın Veysel C. olduğu tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ardından Beyoğlu'ndaki Şehit Muhtar Mahallesi'nde kaldığı apart otele düzenlenen operasyonda Veysel C. gözaltına alındı.

    7 AYRI TAKSİCİNİN TELEFONLARINI ÇALDIĞI ÖĞRENİLDİ

    İşlemleri için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürülen Veysel C.'nin geçen yıl 3, bu yıl da 7 ayrı taksicinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığı tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fatih te taksicilerin telefonlarını çalan hırsız tutuklandı #1

    Fatih te taksicilerin telefonlarını çalan hırsız tutuklandı #2

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    Fatih te taksicilerin telefonlarını çalan hırsız tutuklandı #5

    Fatih te taksicilerin telefonlarını çalan hırsız tutuklandı #6

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