Fatih'te taksiciyle müşterinin kavgası

Kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşayan taksi şoförü ile yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi'nden sabah saatlerinde taksiye binen bir yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi.

Bu duruma sinirlenen şoför, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışma ise kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Şoför ile müşteri yol ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

İkilinin birbirini darbettiği o anlar da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih'te taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası