Euro
10.261
0.02%
Dolar
8.399
-0.19%
Altın
507.4
-0.33%
Borsa
1.447
-0.33%
Bitcoin
320.380
12.61%
EXEN Coin
40.83
5.44%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Fatih'te taksiciyle müşterinin kavgası

    Fatih'te taksiciyle müşterinin kavgası

    Kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşayan taksi şoförü ile yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi'nden sabah saatlerinde taksiye binen bir yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi.

    Bu duruma sinirlenen şoför, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışma ise kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Şoför ile müşteri yol ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

    İkilinin birbirini darbettiği o anlar da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Fatih'te taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası

    Fatih te taksiciyle müşterinin kavgası #1

    Fatih te taksiciyle müşterinin kavgası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir