Fatih'te taksimetre açmayan sürücü: Sürekli müşterim, açmamı istemiyor

Sivil trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde taksimetre açmayan bir sürücü, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor" dedi.

İstanbul Fatih’te, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.

Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti.

YOLCU SEÇTİ, ARACI BAĞLANDI

Denetimde emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 1 taksi sürücüsüne ise 652 TL para cezası kesildi.

Yolcu seçen bir sürücüye de bin 339 TL cezai işlem uygulanırken, 10 gün aracı bağlandı.

“TAKSİMETRE AÇMAMI İSTEMİYOR”

Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu.” dedi.

“DENETİMLERİ ÇOK İYİ BULUYORUM”

Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecik, “Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım.” ifadelerini kullandı.