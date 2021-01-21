Fatih'te 'tantanacılık' yöntemiyle 10 bin dolarlık hırsızlık

Kendi aralarında kavga edermiş gibi yaparak aralarına aldıkları kişinin cebindeki paraları çalan 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Gençtürk Caddesi'nde, iddiaya göre döviz bürosundan ve bankadan çıkan kişileri hedef alan şüpheliler bu kez cüzdanında 10 bin dolar bulunan Mehmet Paşaoğlu'nun peşine takıldı.

Şüpheliler, Paşaoğlu'nun evine doğru yürüdüğü esnada birbirleriyle kavgaya tutuştu.

ARAYA GİRDİ, PARASINI KAPTIRDI

Kavgaya müdahale eden Paşaoğlu, birisinin elini cebine attığını fark etti. Şüphelilerin bir anda kaçmaya başlamasıyla hırsızlığı anlayan Paşaoğlu, bağırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar kaçan şüphelilerden birisini yakaladı.

"ORTALARINDA KALDIM"

10 bin doları çalınan Paşaoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü önünde yaşananları anlatırken, "Birkaç kişi sağdan soldan kavga etmiş gibi geldi. Ben ortada kaldım. O anda hissettim, biri sol cebime elini vurdu. Arkama baktığımda iki kişiydiler." dedi.

'TANTANACILIK' YÖNTEMİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin yaptıkları çalışma sonucunda, şüphelilerin daha öncede ‘tantanacılık’ yöntemi ile 17 olayda 500 bin TL hırsızlık yaptığı tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptıkları eş zamanlı operasyon ile 6 şüpheli İstanbul’da, 2 şüpheli de Diyarbakır’da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.