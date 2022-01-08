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    Fatih'te tarihi binada yangın çıktı

    Tarihi Liman Han binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
    • AA
    • 08.01.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 15:40
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    Fatih'te tarihi binada yangın çıktı

    İstanbul Eminönü'ndeki restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul Ticaret Odasına bağlı tarihi Liman Han binasının ahşap olan dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

    Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında binanın dış cephesi hasar gördü.

    Fatih'te, tarihi binada yangın çıktı

    Fatih te tarihi binada yangın çıktı #1


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