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    Fatih'te eşini boğarak öldürdü

    Fatih'te, iki kızı sesleri duymasın diye televizyonun sesini açtıktan sonra eşini evden alan cani koca, kadını apartmanın bodrum katına götürüp boğarak öldürdü.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 14:33
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    Fatih'te eşini boğarak öldürdü

    İstanbul'un Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Kanısıcak Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda, konfeksiyonda çalışan 37 yaşındaki Mahmut Güler, öğle saatlerinde işten çıktıktan sonra eve geldi.

    Eşi 29 yaşındaki Melek Güler ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından koca, televizyonun sesini iyice açarak eşini binanın kömürlüğüne çağırdı.

    ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İŞE GİTTİ

    Kömürlükte başlayan tartışmanın ardından Mahmut Güler, iki kız çocuk annesi eşini boğarak öldürdü. Cani koca daha sonra tekrar işe gitti. Akşam saatlerinde ise kadının ailesine giderek, eşine ulaşamadığını söyledi.

    Bunun üzerine Melek Güler’in yakınları, eve gitti. Durumu fark eden Melek Güler’in yakınları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Fatih'te tartıştığı eşini boğarak öldürdü VİDEO

    Fatih te eşini boğarak öldürdü #1

    KIZININ DOĞUM GÜNÜYDÜ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 8 ve 2 yaşındaki 2 çocuk annesi Melek Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cinayetin yaşandığı gün, kızının doğum günü olduğu belirlendi.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Polis ekipleri, olay yerinde inceleme delil incelemesi yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli koca Mahmut Güler’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli koca, cinayeti işlediğini itiraf etti.

    Fatih te eşini boğarak öldürdü #2

    AFFETTİ

    Melek Güler’in, 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.

    "KUMAR OYNUYORDU"

    Olay hakkında konuşan komşuları ve eski mahalle muhtarı Kadir Yavuz, “Eşinin zaten uzaklaştırma kararı vardı. Kumar oynuyordu. Kendisi ev almak isteyip kayınvalidesinin ev parası vermediğini söylemiş ama o yalan. Kumar oynamak için eşinden para istedi. Eşini merdivenlerden bodruma indirerek öldürmüş. Sonra iş yerine tekrar gitmiş. Konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. Patronuna ‘Benim hanım evde yok da bir daha gidip bakayım’ demiş. Eve geldikten sonra da herkese telefon açarak eşine ulaşamadığını söylemiş. Olaydan sonra kızın anne, baba ve akrabaları koşarak eve geldiler. Gelen akrabalarına eşinin kayıp olduğunu ve bodruma düşmüş olabileceğini söylemiş. Bodruma inerek bakıyorlar ki kız ölmüş. Çocuklar o sırada evdeymiş. Televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Çocukları evde oturtturmuş.” dedi.

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